‘Triest’ afscheid van Boeing 747 bij KLM

KLM neemt in stilte afscheid van de Boeing 747. Zondagmiddag landt de laatste passagiersvlucht die wordt uitgevoerd met de Jumbo Jet, zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan gegeven kan worden. „Triest”, vindt KLM-baas Pieter Elbers.

In televisieprogramma WNL Op Zondag benadrukte de topman nogmaals dat KLM de toestellen eigenlijk nog tot in 2021 wilde blijven gebruiken. Maar vanwege de coronacrisis is onlangs besloten de vliegtuigen al eerder uit de dienstregeling te halen.

De eerste 747 kwam in 1971 bij KLM. Het toestel was vooral te herkennen aan zijn extra dek aan de voorkant. Vanwege zijn omvang kon de 747 veel meer passagiers en vracht herbergen dan andere vliegtuigen. Maar de grote kisten waren doorgaans duur in gebruik.

Normaal zou een afscheid als deze bij KLM groots gevierd worden. Dat dit nu niet mogelijk is doet „pijn” bij Elbers. Maar hij wees erop dat het nog veel meer pijn doet dat KLM vanwege de coronacrisis nog maar zo’n 10 procent van het normale aantal vluchten kan aanbieden. Volgens Elbers is het ongeveer zeventig jaar geleden dat KLM zo’n beperkt vluchtaanbod had.

Overigens blijft de luchtvaartmaatschappij voorlopig vliegen op New York. Die stad wordt volgens de nieuwe zomerdienstregeling nog zeven keer per week aangedaan. Elbers wees er bij WNL op dat er nog steeds veel Amerikanen zijn die naar huis willen, en Nederlanders die vanuit New York weg willen. Ook zei hij dat er aan boord maatregelen genomen worden om personeel en passagiers zoveel mogelijk te beschermen.

Vrijdag zette cabinevakbond VNC nog vraagtekens bij de vluchten naar de Amerikaanse coronabrandhaard. Volgens de bond zou KLM per direct moeten stoppen met vluchten naar New York, zoals de maatschappij eerder deed met vluchten naar China toen daar het virus sterk om zich heen greep.