’Trian heeft geen trek meer in Papa John’s’

Investeerder Trian Fund Management staakt zijn poging om de Amerikaanse pizzaketen Papa John’s in te lijven. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Daarmee hangt de vraag boven de markt of er überhaupt nog een koper wordt gevonden.

Pap John’s zou zoeken naar een koper, nadat het bedrijf na een racismeschandaal rond oprichter John Schnatter op de beurs flink in waarde was gedaald. Schnatter kwam in opspraak nadat hij tijdens een interview racistische uitlatingen had gedaan. Hij kwam eerder in de problemen vanwege commentaar op donkere spelers in de American footballcompetitie, die niet wilden knielen tijdens het volkslied uit protest tegen racisme.

Op Wall Street viel het bericht over Trian niet in goede aarde. Papa John’s verloor ruim 13 procent aan beurswaarde.