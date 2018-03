Triagist: eerste aanspreekpunt bij nacht en ontij

Wie ’s nachts of tijdens feestdagen de centrale huisartsenpost in Gorinchem belt, kan Sonja Zweistra (34) aan de telefoon krijgen. Ze is triagist en bepaalt wanneer en welke hulp de beller nodig heeft. Vragen, vragen, vragen: dat is haar beroep.

„Ik houd van de hectiek op een huisartsenpost en van het omgaan met mensen. Als triagist ben je als eerste aanspreekpunt belangrijk voor bellers. Het is fijn om iemand gerust te kunnen stellen of te kalmeren.

Ik stel veel vragen zodat ik kan bepalen wat de urgentie van het probleem is. Vervolgens maak ik een keuze: zelf advies geven, een consult aanbieden of een arts of ambulance sturen. Binnen een uur na het gesprek met een patiënt autoriseert de arts mijn handelingen. Dat gaat allemaal digitaal. Vaak geeft hij direct akkoord, soms vraagt hij nog een paar dingen. „Zou deze patiënt zwanger kunnen zijn?” Alles wordt grondig gecontroleerd.

Mijn contract is voor acht uur per week, in de praktijk zijn het er vaak zestien. Ik werk als anderen vrij zijn: doordeweekse avonden, zaterdag, zondag, ’s nachts en tijdens feestdagen. Het is dan gezellig; we hebben een hecht team. Maar voor ons gezin is het niet altijd leuk dat ik op de vrije dagen niet thuis ben. Onze vier kinderen zijn tussen 0 en 10 jaar oud. Mijn zwangerschapsverlof is net voorbij en op dit moment is de combinatie zorg en werk pittig. Soms begint mijn dienst om half vijf, midden in de drukste tijd voor een gezin. Gelukkig hebben we een fijne oppas.

Het belangrijkste is dat het thuis goed gaat. En zou een van de kinderen zeggen: ik vind het niet leuk dat je ’s avonds weg bent, dan ga ik de situatie opnieuw beoordelen. Maar ik moet er nog niet aan denken dat dit gebeurt. Ik kijk gewoon niet te ver vooruit. Nu lukt het, over een halfjaar kan het allemaal anders zijn.

Uitgedaagd

Ik geniet van mijn werk, krijg veel energie van de contacten die ik buitenshuis heb. Ik word uitgedaagd in mijn denken en handelen en kan mijn vaardigheden inzetten op allerlei gebieden. Uitgeleerd ben ik nog lang niet. Soms ben ik ook nog wat onrustig over mijn beslissingen: heb ik het wel goed gedaan, hoe zou het nu met die patiënt zijn? Ik kan ze niet volgen na ons telefoongesprek. Soms is dat wel moeilijk.

Kenmerk van de huisartsenpost is dat die opengaat als de ‘gewone’ huisarts niet meer te bereiken is. Het is bij ons eigenlijk altijd druk en lang niet altijd bellen mensen omdat het echt nodig is. Sommige patiënten denken: we bellen de dokter wel in het weekend, want doordeweeks hebben we geen tijd.

Maar zulke telefoontjes krijgen we ’s nachts niet. Als er dan gebeld wordt, is er vaak echt wel wat aan de hand. De nachten worden steeds drukker. Hoe dat komt, weten we niet precies. Misschien omdat ouderen langer thuis blijven wonen. Mensen bellen omdat ze pijn op de borst hebben, of in psychische nood zijn.

In de afgelopen griepperiode zijn we ook vaak gebeld over benauwdheid bij kinderen. Ik vind het niet erg als het ’s nachts druk is. Bezig blijven is het beste. Van tevoren slaap ik niet, dat lukt niet. Als ik ’s ochtends thuiskom, kruip ik direct in bed en slaap ik een paar uur.

Onze huisartsenpost is behoorlijk vooruitstrevend. We gebruiken bijvoorbeeld de ”Mag ik met u meekijken-app”. Daarmee kunnen we live contact maken met de patiënt en bepalen of advies geven volstaat of een bezoekje toch nodig is. Deze app wordt veel gebruikt bij wonden of huiduitslag. Het is leuk om te merken dat ik steeds meer kennis en ervaring krijg, ook meer levenservaring trouwens. Die komt soms goed van pas, hoewel het ook wel weer apart is om bijvoorbeeld een oudere mevrouw iets uit te leggen waarvan ik denk: dat had u toch zelf ook kunnen bedenken? Maar goed, ik snap het ook wel. Je wilt gewoon gerustgesteld worden en dat kan een ander soms beter dan jijzelf.”

Loopbaan Sonja Zweistra

Sonja Zweistra werd geboren op Schouwen-Duivenland en deed de mbo-opleiding voor doktersassistente in Goes. Ook volgde ze vier jaar een opleiding fysiotherapie.

Na haar huwelijk en verhuizing naar Leerbroek ging ze eerst aan de slag op de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en vervolgens op de bijbehorende huisartsenpost. Daar volgde ze een eenjarige, interne opleiding tot triagist. Die functie vervult ze nu op doordeweekse avonden, in het weekeinde en op feestdagen.

Zweistra is getrouwd en heeft vier kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar.