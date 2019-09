‘Trend sterke groei hypotheekmarkt gebroken’

Het omzetrecord van 2018 op de hypotheekmarkt zal dit jaar waarschijnlijk niet worden geëvenaard. Daarmee komt een einde aan een reeks jaren met sterke groei, stelt consultancybureau IG&H in een rapport over de sector. Volgens IG&H daalde de hypotheekomzet ook in het tweede kwartaal waarmee er nu drie kwartalen op rij sprake is van een krimp.

De lagere omzet wijten de onderzoekers aan de daling van het aantal afgesloten hypotheken. In het tweede kwartaal was sprake van een teruggang van 12,5 procent tot bijna 76.000. De gemiddelde hypotheeksom groeide in de meetperiode met 4 procent tot ruim 317.000 euro. De totale hypotheekomzet in het tweede kwartaal bedroeg 24 miljard euro, een daling van ruim 9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Er waren zowel minder starters als doorstromers actief op de huizenmarkt. Het aantal zogeheten oversluiters nam wel toe. Volgens consultant Joppe Smit maakt de laatste groep de banken met grote hypotheekportefeuilles kwetsbaar. „De instellingen moeten meer doen om klanten binnenboord te houden”, zegt hij.