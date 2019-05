Treinverbinding voor fruit tegen CO2-uitstoot

Tussen Rotterdam en Valencia rijdt sinds deze week een speciale trein voor het vervoer van verse groenten en fruit. De nieuwe verbinding moet ervoor zorgen dat een stuk minder vrachtwagens de weg op gaan, wat uiteindelijk de uitstoot van CO2 vermindert.

Het vervoer van versproducten tussen Spanje en Nederland gebeurt nu nog vooral via vrachtwagens met gekoelde containers. Door de nieuwe treinverbinding, CoolRail genaamd, zullen volgens de initiatiefnemers jaarlijks ruim 12.000 ritten met vrachtwagens minder nodig zijn. Daardoor wordt jaarlijks naar schatting zo’n 15.000 ton minder CO2 uitgestoten, wat ongeveer gelijk is aan de besparing die zes grote windturbines opleveren.

Voorlopig rijdt drie keer per week een trein met 42 gekoelde containers heen en terug tussen Nederland en Spanje. De treinverbinding is opgezet door logistiek dienstverlener Euro Pool System en een aantal andere bedrijven in logistiek en de groente- en fruitbranche.