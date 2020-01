Travelex: eerste klantensysteem weer in de lucht

Het financiële kantoor Travelex, het moederbedrijf van de vroegere Grenswisselkantoren, heeft zijn eerste klantensysteem in het Verenigd Koninkrijk weer in de lucht gekregen na de aanval met gijzelsoftware. Later deze week wordt getest met het herstel van systemen in andere landen.

De Britten kunnen weer bij Travelex-kantoren terecht om vreemde valuta te wisselen. Op de Britse luchthavens maakte de onderneming het terugbetalen van btw weer mogelijk. De systemen die banken gebruiken om bankbiljetten te kopen zijn binnenkort klaar om online te gaan, meldde het financiële bedrijf. Het is nog niet mogelijk om internationaal geld te versturen. Travelex verwacht dat dat pas eind deze maand weer kan.

Travelex werd eind vorig jaar getroffen door een aanval met de ransomware Sodinokibi. Het bedrijf haalde daarop sites en diensten in ongeveer twintig landen, waaronder die van de Nederlandse dochter GWK, uit de lucht. Volgens Travelex zijn er geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Het is nog niet bekend door wie de aanval is uitgevoerd en of losgeld wordt geëist.