Transportsector wil duidelijkheid over PFAS

Gemeenten moeten snel duidelijkheid geven over PFAS, nieuwe regels rond giftige stoffen. Onlangs werd bekend dat honderden transportbedrijven in de problemen dreigen te komen, omdat grondwerken verspreid over het hele land stilliggen door nieuwe regels voor PFAS.

Volgens transportbranchevereniging TLN moeten gemeenten snel de PFAS-gehalten op hun grondgebied in kaart te brengen. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die niet afbreekbaar zijn en gebruikt worden bij de productie van onder meer antiaanbaklagen in pannen, regenjassen en tapijt.

Volgens TLN is het goed dat er regels zijn voor PFAS, maar is er te veel onduidelijkheid voor bedrijven. Daardoor geven gemeenten nu vaak geen vergunning af voor grond waarmee waarschijnlijk niet veel aan de hand is. „Dat gebrek aan kennis nekt alle bedrijven betrokken bij grondverzet, dus ook transportbedrijven”, aldus voorzitter Elisabeth Post.

Veel bedrijven in de sector hebben er last van dat onduidelijk is waar ze met vervuilde grond heen kunnen. Dat heeft ermee te maken dat gemeenten niet goed in kaart hebben hoeveel PFAS er in de grond zit en dan maar nee zouden zeggen. „Gemeenten en waterschappen moeten dus als de wiedeweerga hun bodemkwaliteitskaarten op orde maken.”