Transportsector: werkgelegenheid in 2022 weer op niveau

De transportsector denkt dat de werkgelegenheid in de tweede helft van volgend jaar weer aantrekt. Vanaf 2022 zal de werkgelegenheid dan weer op het niveau van voor de coronacrisis zijn. Maar dat gebeurt alleen als de overheid ook ondersteuning biedt, zeggen brancheverenigingen Transport en Logistiek Nederland, de Vereniging Verticaal Transport en vakbonden FNV en CNV in een arbeidsmarktanalyse.

De sector is volgens de organisaties hard geraakt door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van dit jaar daalde de omzet in het beroepsgoederenvervoer over de weg met gemiddeld 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook neemt het aantal transportondernemers dat niet genoeg werk heeft toe, zeggen ze. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een daling van 6 procent in het aantal werknemers begin volgend jaar.

De organisaties waarschuwen wel voor het teniet doen van de inspanningen voor werkgelegenheid van de afgelopen jaren als de overheid geen ondersteuning biedt. Om in te kunnen spelen op de terugkerende vraag naar mensen wil de sector afspraken maken met andere sectoren en instanties zoals het UWV over instroom, doorstroom en opleiding van transportpersoneel.

De sector telt ongeveer 7000 bedrijven, waar ongeveer 160.000 mensen werken. Daarvan zijn 88.000 vrachtwagenchauffeur. FNV verwacht dat er na het economisch herstel tot 2025 ongeveer 40.000 nieuwe chauffeurs nodig zijn. Dat komt mede door de uitstroom van chauffeurs die met pensioen gaan.