Transportsector vreest chaos na no-deal-brexit

De angst voor chaos bij een zogeheten harde brexit, zit er goed in bij de transportsector. Nederland zet alles op alles om lange files bij de nieuwe buitengrens van de Europese Unie te voorkomen.

Het klonk woensdagmiddag tijdens de zogeheten ”Sessie brexit” in Venlo meerdere keren. Op 29 maart is het zover. Dan is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de Europese Unie. Met alle gevolgen van dien.

Gevolgen die vooral ook de Nederlandse transportsector zal voelen. Reden voor Nieuwsblad Transport om deze middag te organiseren. Verladers, transporteurs en distributeurs zijn aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen over de brexit waar ze nog maar amper dertig dagen van verwijderd zijn.

Onzekerheid

Maar ja, wat gaat het worden? Hard of zacht? Komt er uitstel of heel misschien zelfs afstel? Tekenend zijn de woorden die op het scherm verschijnen als de aanwezigen gevraagd wordt hun gevoel over de brexit in één woord via hun mobiele telefoon te sturen. ”Chaos” en ”onzekerheid” vertolken het gevoel van de mensen in de zaal.

Elmer de Bruin van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) stelt de aanwezigen allereerst gerust. „Nederland doet veel op dit moment. Bij ons is er vertrouwen dat er geen chaos gaat ontstaan.”

Tegelijk maakt TLN zich zorgen om de zogeheten witte kentekens: de honderden Oost-Europeaanse chauffeurs die wekelijks via de Rotterdamse haven naar het VK vertrekken. „Met de Nederlandse bedrijven gaat het goedkomen”, stelt De Bruin. „Maar ik ben bang dat er straks heel veel chauffeurs in de haven staan en niet meekunnen omdat het bedrijf in Polen of Roemenië de papieren voor de vracht niet op orde hebben.”

Weg is de eventuele geruststelling in de zaal. Want waar laat je al die vrachtwagens? Ergens in de polder misschien, op voorlopige parkeerplaatsen? Die zullen dan ook beveiligd moeten worden tegen de beruchte inklimmers: migranten die de oversteek naar Engeland willen maken.

Nog een probleem: de zogeheten cabotageregeling. Een Europese regel die zegt dat buitenlandse chauffeurs binnenlandse vrachten mogen rijden. Wat te doen met de duizenden trailers die elke dag via Hoek van Holland of Rotterdam richting het VK gaan? „Als die alleen door Britten verreden mogen worden, voorzie ik grote problemen”, aldus De Bruin. Om er enigszins grappend aan toe te voegen: „Ach, de Britten zijn straks eigen baas, dus kunnen ze dit vast snel regelen.”

Het zijn slechts twee van de vele uitdagingen die langskomen. Want wat te denken van het inklaren van goederen, stijgende transporttarieven, wachttijden bij de grens en de vele extra douanebeambten die nodig zijn?

Haventerminals

Tijd voor nog een geruststellende boodschap. Dit keer van Cees Fossen, brexitspecialist bij de Nederlandse douane. „We hebben de afgelopen maanden 500 nieuwe mensen aangenomen, van wie er al 300 zijn opgeleid en 29 maart aan de slag kunnen in onder meer de haventerminals.”

Dat zijn er overigens nog niet genoeg, stelt Fossen. „We gaan uit van 928 extra mensen bij een no-deal-brexit. In het geval van een ‘zachte’ brexit zijn het er alsnog ruim 700.” Want, zegt de douaneman, er komt sowieso een slagboom, welke vorm de brexit uiteindelijk ook krijgt. „En dus zul je als transporteur, verlader en expediteur rekening moeten houden met wachttijden.”

Het advies van Fossen aan bedrijven is dan ook helder. „Neem een goede douanedeskundige in de arm en regel je zaakjes goed. Weet dat wij als douane gaan controleren.” In welke mate? „Dat is aan ons.”