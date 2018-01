Transportsector lijdt onder vissersblokkade

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs lopen vertraging op door de blokkade van de haven van Calais door Franse vissers. Die besloten de haven donderdag af te grendelen voor alle scheepvaart omdat ze kwaad zijn over onder meer omzetdaling door pulsvisserij. De vissers beëindigden hun protestactie rond 17.00 uur.

Truckers die naar de haven van Calais wilden, werden door de Franse politie weggeleid via provinciale wegen, weet brancheorganisatie TLN. Daarna konden ze proberen via bijvoorbeeld de Kanaaltunnel alsnog naar Groot-Brittannië te reizen, maar dat levert een vertraging van zo’n drie uur op. Naar Engeland worden veel bederfelijke waar zoals groente en fruit vervoerd, waardoor bij te lange vertraging de lading waardeloos dreigt te worden.

Ook aan Engelse zijde is er vertraging. Boten uit Dover vertrokken niet naar Calais. Daar liepen truckers een vertraging van zo’n anderhalf uur op.

Zeker één Nederlandse visser kon door de blokkade de haven van Calais niet uit. Volgens de Vissersbond ging het om een boot uit Urk die naar Calais was gevaren om te schuilen voor een storm.

De vissers voerden actie omdat ze meer steun van de Franse overheid voor de beroepstak willen. Ook eisen ze dat Parijs een duidelijk standpunt inneemt over het al dan niet toestaan van elektrisch vissen. „We zijn radeloos. We voelen ons in de steek gelaten”, zei één van de vissers.

Franse vissers zijn fel gekant tegen de pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes opgeschrikt en zo het net in gedreven. Ze vinden het een oneerlijke vorm van concurrentie voor kleinere vissers. Het is de Franse vissers een doorn in het oog dat Nederlandse collega’s de techniek gebruiken.