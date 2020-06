Transportsector krijgt harde klappen door coronacrisis

$lead

De transportsector krijgt harde klappen door de coronacrisis en wanneer er herstel komt is onzeker. In het best mogelijke scenario neemt de overslag in de zeehavens met 11 procent af in 2020 ten opzichte van het jaar ervoor. Voor weg, spoor en binnenvaart is de afname van de volumes tot 5 procent in 2020. Dat meldt onderzoeksbureau Panteia op basis van onderzoek in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Als de coronacrisis een jaar duurt, neemt de overslag in de zeehavens naar verwachting met 18 procent af in 2020. Voor weg, spoor en binnenvaart is de afname dan tot 10 procent. Panteia verwacht dat geen enkel onderdeel van de transportsector in 2021 dan de niveaus van 2019 haalt.