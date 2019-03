Transportsector in de lift

Transportbedrijven hebben vorig jaar hogere opbrengsten binnengehaald. Vervoersdiensten leverden 5 procent meer omzet op, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De grootste uitschieter was de binnenvaart, waar schippers hogere tarieven konden bedingen.

Binnenvaartschippers behaalden een 13,5 procent hogere omzet. Met name in de tweede helft van 2018 stegen de opbrengsten, doordat het water in de grote rivieren historisch laag stond. Schippers vervoerden daardoor weliswaar minder vracht, maar ze konden hogere prijzen vragen voor hun diensten. Daarnaast ontvingen ze een laagwatertoeslag.

In vrijwel de gehele transportsector was sprake van omzetgroei. Bij vrachtvervoerders over de weg, naar omzet gemeten de grootste bedrijfstak in de branche, stegen de opbrengsten met 6 procent. Alleen zeevaartbedrijven hadden te maken met een licht lagere omzet.

De economische meewind zorgde ook voor meer ondernemerslust. Gedurende het jaar werden 6400 nieuwe transportbedrijven opgericht, waarvan de meeste actief zijn in wegvervoer en koeriersdiensten. Een jaar eerder zagen nog 5000 vervoersbedrijven het levenslicht.