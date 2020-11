Transporteurs Peter Appel en Simon Loos willen fuseren

Transportbedrijven Simon Loos en Peter Appel Transport willen samen verder. De logistiek dienstverleners willen per volgend jaar verder gaan onder de naam Simon Loos. Door de samenvoeging willen de transporteurs beter in staat zijn om te investeren in kwaliteit, digitalisering, specialisatie en verduurzaming.

Het nieuwe Simon Loos telt meer dan 3000 medewerkers en 1400 voertuigen, verdeeld over meer dan zestig standplaatsen in heel Nederland. De bedrijven zijn ongeveer even groot. Zo telt Peter Appel 680 vrachtwagens en 1400 medewerkers.

De topmannen van beide bedrijven zijn neven van elkaar en komen uit de transportfamilie Loos. Die naam is volgens de bedrijven al 80 jaar vertrouwd in logistiek Nederland. Dat is de reden dat er niet voor een nieuwe naam gekozen wordt.