Transportbranche boos over hogere tarieven

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is niet te spreken over de verhoging van de tarieven van het Eurovignet voor zware vrachtauto’s. Een verlaging van de prijzen zou eerder voor de hand liggen gezien het ingeperkte wegennet, stelt de brancheorganisatie in een reactie op de nieuwe overheidsbegroting.

Het Eurovignet moet in Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken worden betaald voor het gebruik van de snelwegen door vrachtauto’s boven de 12 ton. Het kabinet heeft met de betrokken landen afspraken gemaakt om de tarieven met ingang van 1 juli volgend jaar te verhogen voor de oudere vrachtauto’s. Het gaat al snel om honderden euro’s per vrachtwagen. Dit levert de schatkist tientallen miljoenen euro’s extra op.

TLN zegt de gedachte te begrijpen om vanwege het milieu oudere, vuilere vrachtvoertuigen zwaarder te belasten dan de schoonste typen. Maar omdat eerst Duitsland en later België het Eurovignet hebben geschrapt, is het wegennet waarop het Eurovignet geldt aanzienlijk kleiner geworden. Daarom vindt de organisatie het niet terecht dat de transportbranche dieper in de buidel moet tasten.