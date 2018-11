Transportbedrijf bestelt 1500 trucks bij DAF

Truckfabrikant DAF uit Eindhoven heeft een grote order gekregen van het Europese transportbedrijf Girteka Logistics. De onderneming uit Litouwen bestelt 1500 XF-trucks bij DAF. Eerder dit jaar nam Girteka al een eerste serie van vijfhonderd DAF XF-vrachtwagens in gebruik.

Er zijn geen financiële details van de bestelling naar buiten gebracht. DAF, een dochteronderneming van het Amerikaanse PACCAR, is naar eigen zeggen erg verheugd over de nieuwe stap van Girteka. Met de trucks van DAF denkt het transportbedrijf zijn groeiplannen in Europa verder te kunnen uitvoeren.