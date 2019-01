Transport: wegstemmen brexitdeal „dramatisch”

De Nederlandse transportsector maakt zich op voor een ‘no-dealbrexit’, nu de brexitdeal van premier Theresa May is weggestemd door het Britse Lagerhuis. Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) betekent dat: lange wachtrijen voor terminals, overvolle parkeerplaatsen en mogelijk zelfs een tekort aan vergunningen.

„Dramatisch”, zegt Elmer de Bruin, brexit-specialist bij TLN, in een eerste reactie. „De Britten snijden hiermee allereerst zichzelf in de vingers, maar ook hun belangrijkste handelspartners: de rest van Europa.”

Het EU-lidmaatschap van de Britten loopt op 29 maart af. Als er dan niets is geregeld, is er een ‘no-dealbrexit’. De Nederlandse transport- en logistieksector krijgt volgens De Bruin in dat geval met grote problemen te maken.

„Onze sector merkt de negatieve effecten van een harde grens misschien wel het meest”, aldus de deskundige. „We doen er in Nederland alles aan om lange wachttijden te voorkomen, om tekorten aan transportvergunningen op te vangen. Maar de kans dat er toch uren voor de grens gewacht moet worden is groot.”