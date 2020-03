Transavia stopt eerder met vliegen op Italië

Luchtvaartmaatschappij Transavia is dinsdag al gestopt met vliegen op Italië. De maatschappij kondigde vorige week aan vanaf woensdag niet meer op Italië te vliegen, maar is daar volgens een woordvoerder eerder mee gestopt omdat er geen mensen vanuit dat land meer naar Nederland gerepatrieerd hoeven te worden.

„Wij focussen nu vooral op bestemmingen waar nog mensen zijn die terug moeten. Dat zijn vooral bestemmingen in Spanje, Marokko en Egypte. We vliegen daar met min of meer lege vliegtuigen naar toe en vliegen met volle toestellen terug”, laat de Transavia-woordvoerder dinsdag weten.

„De situatie en de vliegschema’s veranderen continu”, voegt zij daaraan toe. „Omdat andere luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen, ontstaat er een run op de vluchten die nog wel gaan. De druk op ons servicecentrum bouwt dan ook snel op.” Transavia raadt reizigers aan om de website goed in de gaten te houden.