Transavia begint in juni weer met vliegen

Transavia start vanaf 4 juni stap voor stap zijn vluchtschema weer op. Volgens de luchtvaartmaatschappij kan dat door geleidelijke versoepeling van reisbeperkingen in Nederland en andere landen in Europa. Ook zou er bij klanten weer belangstelling zijn voor reizen.

Transavia vliegt vanaf 4 juni vanaf Amsterdam op zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje. Per week zal onderzocht worden of en welke vluchten en extra bestemmingen hier de komende tijd aan toegevoegd kunnen worden.

„Dit is een belangrijk besluit na een periode van negen weken waarin wij niet hebben gevlogen op de repatriëringsvluchten na”, zegt topman Marcel de Nooijer. „De situatie verandert per dag en veilig en gezond vliegen is en blijft ons belangrijkste uitgangspunt. Toch hebben we een goede balans gevonden tussen de maatregelen die per land bestaan, de inreismogelijkheden én de wens van onze passagiers. Als vanzelfsprekend nemen we ook extra maatregelen om het vliegen zo veilig mogelijk te maken.”