Trans-Atlantische vluchten goed voor IAG

Luchtvaartconcern IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, heeft het de afgelopen periode beter gedaan. De omzet van de onderneming ging omhoog als gevolg van hogere prijzen op belangrijke trans-Atlantische routes.

De operationele winst voor eenmalige posten kwam in het tweede kwartaal uit op 835 miljoen euro, tegen 790 miljoen euro een jaar eerder. De omzet bedroeg 11,2 miljard euro, een stijging van ruim 3 procent. Daarvan was 9,9 miljard euro afkomstig uit personenvervoer.

Over de interesse van IAG in Norwegian was niets nieuws te melden, zei topman Willie Walsh desgevraagd. IAG probeert al enige tijd de Noorse prijsvechter over te nemen, maar die heeft dat tot nu toe afgewimpeld. IAG wil geen vijandig bod doen.