Trage containeroverslag zit vervoerders dwars

Vertragingen bij containeroverslag op binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven leiden ertoe dat veel bedrijven overwegen hun goederen weer per vrachtwagen te laten vervoeren. Ondernemersvereniging Evofenedex stelt veel klachten over de vertragingen binnen te hebben gekregen.

In de Rotterdamse haven leggen steeds grotere containerschepen aan, wat voor forse pieken in de afhandeling van containers leidt. De aan- en afvoer van containers met binnenvaartschepen stagneert daardoor. Deze zomer kwamen daar ook nog de problemen met een hack bij de containerterminals van APM bij.

De brancheorganisatie had een speciaal meldpunt voor de problemen met de containeroverslag opgericht. Van de bedrijven die daar klaagden stelt 70 procent weer aan vervoer per vrachtwagen te denken. Volgens Evofenedex zou dat voor de bereikbaarheid van de regio en de duurzaamheid een slechte zaak zijn. Vrijdag praat de organisatie met het havenbedrijf Rotterdam en andere belangenverenigingen over oplossingen.