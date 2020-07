Trafigura naar Hoge Raad om Ivoriaanse massaclaim over gifschip

Grondstoffenhandelaar Trafigura stapt naar de Hoge Raad vanwege een massaclaim van ongeveer 100.000 Ivorianen. Die zinnen op een schadevergoeding voor de dump van chemisch afval jaren terug.

In 2006 vervoerde het Trafigura-schip de Probo Koala vanuit Amsterdam giftig afval naar de Ivoriaanse havenstad Abidjan. Een lokaal bedrijf dumpte het materiaal illegaal op verschillende plekken rondom de stad. Volgens de Ivoriaanse autoriteiten leidde dit tot doden en zieken. Gedupeerden voeren hierover al jarenlang een juridische strijd in Nederland.

Trafigura verzet zich ertegen dat het gerechtshof in Amsterdam eerder dit jaar akkoord ging met een inhoudelijke behandeling van de claim. Het bedrijf benadrukt ruim een decennium geleden al bijna 200 miljoen dollar aan compensatie aan Ivoorkust te hebben betaald. Ook zou er nooit bewijs zijn geleverd dat het afval uit het schip daadwerkelijk schadelijke gevolgen had voor de lokale bevolking.

De multinational is daarnaast al langer zeer kritisch over de claimstichting die opkomt voor de belangen van de Ivorianen. Advocaten van Trafigura wezen er bijvoorbeeld al eens op dat de organisatie afhankelijk is van zogenoemde procesinvesteerders die mee zullen profiteren bij het verdelen van een schadevergoeding. Maar volgens de stichting zelf hoeft dit een goede belangenbehartiging van de slachtoffers niet in de weg te staan.

Sinds de ramp hebben er verschillende rechtszaken gediend. Afvalverwerker Amsterdam Port Services ging vrijuit, net als de gemeente Amsterdam. Trafigura Beheer schikte in 2012 met het Openbaar Ministerie in Nederland voor zaken rond het gifschip. Het bedrijf betaalde een boete van een miljoen euro voor de illegale uitvoer van afvalstoffen en 300.000 euro die met die uitvoer zou zijn verdiend.