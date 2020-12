Trafigura in Brazilië aangeklaagd om corruptieschandaal

Grondstoffenhandelaar Trafigura is door Braziliaanse federale procureurs aangeklaagd wegens een corruptieschandaal waarbij ook de Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobras betrokken is. Onder de verweerders is ook de Nederlandse bv van het concern, Trafigura Beheer. Ook oud-bestuurders van Trafigura moeten terechtstaan.

De aanklachten draaien om 31 olieverkopen en verkooptransacties tussen mei 2012 en oktober 2013. Aanklagers kunnen onder het Braziliaanse recht alleen tegen personen strafrechtelijke aanklachten indienen. Bedrijven kunnen alleen administratieve sancties opgelegd krijgen, waaronder boetes. De Braziliaanse procureurs willen dat de rechter 1 miljard reais (ongeveer 157 miljoen euro) aan tegoeden van Trafigura bevriest zolang de zaak dient.

In een verklaring aan het Britse persbureau Reuters gaat Trafigura niet specifiek op de rechtszaak in. Wel stelt het bedrijf dat het omkoping en corruptie niet tolereert. „Elke suggestie dat het huidige management van Trafigura wist dat bedrijfsgeld gebruikt zou worden voor ongepaste betalingen aan medewerkers van Petrobras, is onjuist”, staat in de verklaring.

De zaak is de eerste tegen een handelsmaatschappij sinds aanklagers in 2018 begonnen met het onder de loep nemen van olieverkopen door Petrobras. Dat gebeurde als onderdeel van het omvangrijke corruptieonderzoek dat bekendstaat als ‘Operatie Lava Jato’ (autowasserij) en nog altijd gaande is. Tot dusver zijn er alleen tegen individuen strafzaken gevoerd.

Volgens de aanklagers omvatten de onregelmatigheden de verkoop van zo’n 7 miljard vaten olie. Trafigura zou contracten in de wacht hebben gesleept door zo’n 6,9 miljoen reais (ongeveer 1,1 miljoen euro) aan steekpenningen te betalen aan medewerkers van Petrobras. Volgens de procureurs maakte Trafigura dankzij die praktijken bijna 200 miljoen reais aan winst, terwijl Petrobras er verliezen door maakte.