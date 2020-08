Tractorbouwer Deere verhoogt winstverwachting

De Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines Deere heeft de verwachtingen voor de rest van het jaar flink verhoogd. In mei schatte het bedrijf nog in dat de nettowinst over hele boekjaar tussen de 1,6 miljard en 2 miljard dollar zou uitkomen. Nu denkt Deere uit te komen op een winst van 2,25 miljard dollar.

De onderneming profiteert onder meer van stijgende verkoopcijfers in Noord-Amerika omdat boeren daar hun verouderde wagenparken vervangen. Met name kleinere tractoren werden afgelopen tijd meer verhandeld. Toch was dat niet genoeg om een teruglopende wereldwijde omzet vanwege de coronacrisis te compenseren. Deere heeft het afgelopen kwartaal in de uitgaven en investeringen gesneden, onder meer door banen te schrappen.

Wereldwijd daalde de omzet het afgelopen kwartaal met 11 procent naar 8,9 miljard euro op jaarbasis. Onder de streep bleef een winst van 811 miljoen dollar over, tegen 900 miljoen vorig jaar.