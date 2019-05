Toyota voelt handelskift

De Japanse autobouwer Toyota heeft last van de handelskift tussen de Verenigde Staten en China. Ook zwakke Amerikaanse autoverkopen spelen de onderneming parten, zo bleek woensdag uit een handelsbericht waarin het bedrijf een winstprognose gaf voor heel het boekjaar.

Die verwachting kwam lager uit dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Toyota rekent op een operationele winst van 2,55 biljoen yen, omgerekend 20,7 miljard euro, in het jaar dat loopt tot en met maart 2020. Marktvorsers rekenden op een resultaat van ruim 2,6 biljoen yen. De omzet komt iets lager dan voorzien uit op 30 biljoen yen.

Dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump om tarieven te verhogen, nopen Toyota om extra te investeren in het land. De onderneming voegde miljarden toe aan een meerjarenplan. Ook kosten voor herstructureringen, investeringen in nieuwe technologieën en stappen om de verkoop in China nog verder aan te jagen hebben effect op het winstresultaat.

Toyota kondigde verder een aandeleninkoop aan, van 300 miljard yen.