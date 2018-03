Toyota stopt met verkoop dieselauto’s in Europa

Toyota, een van de grootste autofabrikanten ter wereld, stopt met de verkoop van dieselauto’s in Europa. Alleen in bedrijfswagens blijven dieselmotoren verkrijgbaar.

Dat heeft Toyota maandag, aan de vooravond van de autoshow in Genève, bekendgemaakt. In 2015 verkocht de Japanse fabrikant al net zo veel hybride aangedreven auto’s als diesels. Een hybride is een voertuig met zowel een benzine- als elektromotor.

De afgelopen jaren is het gat ten gunste van de hybrides alleen maar groter geworden: vorig jaar was amper 10 procent van de verkochte auto’s uitgerust met een dieselmotor. Daar tegenover verkocht Toyota in 2017 ruim 400.000 hybride-modellen, een aandeel van 41 procent.

Wanneer Toyota precies de stekker uit het dieselprogramma trekt, is niet helemaal helder. In een persbericht spreekt de fabrikant van een besluit om „in 2018 langzaam te stoppen met de levering van dieselmotoren in Toyota personenauto’s.”

Onder vuur

Al langer ligt de dieselmotor onder vuur. Vorige week besloot de hoogste bestuursrechter in Duitsland dat steden dieselauto’s mogen weren. Dit om de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren. Het mogelijk verbod op diesels in steden zal de verkoop van diesels in Duitsland zeker beïnvloeden.

Ook in Nederland komen er steeds meer milieuzones bij. Zo stemde de gemeenteraad van Arnhem maandag voor een nieuwe zone, de strengste in Nederland tot nu toe.

Het lijkt erop dat het net voor dieselrijders zich steeds verder sluit. Maar of de diesel werkelijk gaat verdwijnen, blijft nog even koffiedik kijken.

Volvo

Andere fabrikanten hebben de diesel nog niet helemaal in de ban gedaan, maar bewegen wel die kant op. Zo maakte Volvo enkele maanden eerder al bekend dat er vanaf 2019 geen enkel voertuig meer de fabriek verlaat zonder elektromotor. Ook Daimler, moederbedrijf van onder meer Mercedes, zegt zich meer en meer te focussen op elektrisch rijden.