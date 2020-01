Toyota steekt honderden miljoenen in vliegende taxi’s

Toyota investeert 394 miljoen dollar in Joby Aviation, een Amerikaanse start-up die vliegende taxi’s wil maken. Het Japanse autoconcern is de grootste investeerder bij een nieuwe financieringsronde van Joby waarbij in totaal 590 miljoen dollar is opgehaald.

Volgens Toyota-topman Akio Toyoda is luchttransport al langer een langetermijndoelstelling voor Toyota. De Japanners blijven gewoon aan de slag in de automobielwereld maar richten tegelijkertijd de blik naar de hemel, aldus Toyoda.

In een drone naar je werk

Joby heeft al een schets van zijn in ontwikkeling zijnde vliegtuigje naar buiten gebracht. Eerder sloot het bedrijf een deal met Uber om in tenminste twee steden een luchttaxinetwerk op te zetten. Het duurt waarschijnlijk wel nog jaren voor de eerste taxi’s de lucht in kunnen. Daarvoor is ook toestemming nodig van luchtvaartautoriteiten.

Luchtvaart leeft de laatste tijd bij meer autobedrijven. Hyundai kondigde onlangs al aan dat het vliegende taxi’s wil gaan ontwikkelen voor Uber. De Zuid-Koreanen zijn al een tijdje bezig met een vliegende auto, de Personal Air Vehicle. Die is elektrisch aangedreven en kan verticaal opstijgen en dalen.