Toyota Motor krikt resultaten op

Toyota Motor heeft in het afgelopen gebroken boekjaar hogere resultaten in de boeken gezet. Daarbij profiteerde de Japanse autofabrikant met name van kostenbesparingen en gunstige wisselkoerseffecten. De totale wereldwijde verkoop kwam in het eind maart afgelopen fiscale jaar uit op 10,4 miljoen voertuigen.

De omzet ging naar krap 29,4 biljoen yen, omgerekend circa 227 miljard euro. Toyota zette een nettowinst in de boeken van 2,5 biljoen yen (19 miljard euro). Voor dit lopende boekjaar rekent Toyota overigens op wat lagere resultaten, mede door het effect van de duurdere yen en hogere kosten voor grondstoffen en ontwikkeling en onderzoek. Wel valt de voorspelling voor het operationeel resultaat hoger uit dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Om aandeelhouders te belonen kondigde Toyota verder aan tot 300 miljard yen aan eigen aandelen in te gaan kopen.