Touringcarondernemers bereid tot actie voor vollere bussen

Veel individuele touringcarondernemers bereiden acties voor om meer passagiers te mogen vervoeren dan de dertien die nu zijn toegestaan. Dat bevestigt branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) na berichtgeving van BNR Nieuwsradio. In het uiterste geval zetten ze koers naar Den Haag.

In de branche lopen er nog gesprekken wat het juiste moment is voor het voeren van gezamenlijke acties, aldus een woordvoerder. Er heerst veel onbegrip dat er nog geen versoepelingen zijn. Voorzitter Theo Vegter van Busvervoer Nederland wijst naar vliegtuigmaatschappijen die weer met volle bezetting mogen vliegen of het openbaar vervoer waar een bezetting van 40 procent is toegestaan. Volgens hem hebben touringcarbedrijven een protocol ontwikkeld dat zelfs strenger is dan in het ov.

Tourbusondernemer Dave Wijdemans van Sabeh Tours en een aantal andere ondernemers zijn een actie begonnen via social media. Mocht dat niet helpen dan is het plan om met touringcarbussen richting provinciehuizen en uiteindelijk Den Haag te gaan. Wijdemans belde alle instanties af om er achter te komen waarom per 1 juni de bussen niet met dertig passagiers mogen rijden. Niemand had daar volgens hem een antwoord op.

„Wij snappen de actiebereidheid bij de ondernemers. Maar liefst willen we er eerst uitkomen met de ministeries”, aldus de woordvoerder van het KNV.