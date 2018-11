Touringcarbedrijf Bovo Tours in problemen

Touringcarbedrijf Bovo Tours heeft uitstel van betaling gekregen. De rechtbank in Den Haag heeft daarbij een bewindvoerder aangesteld.

Het bedrijf uit Roelofarendsveen behoort naar eigen zeggen tot de grootste touringcarverhuurbedrijven in Nederland. De onderneming die is gespecialiseerd in groepsreizen en dagtochten heeft meer dan zeventig luxe touringcars. Bovo Tours handelt tevens onder namen als Van der Voet Travel en Uitbus. Er werken ongeveer zestig mensen in vaste dienst.

Volgens vakbond FNV zijn de marges in de touringcarwereld erg klein door de prijzen die partijen als FlixBus hanteren. „Er hoeft dus maar iets te gebeuren of je komt in problemen”, vertelt vakbondsbestuurder Brigitta Paas. Zij hoopt dat de bewindvoerder en directie nog een manier vinden om Bovo Tours er weer bovenop te helpen. Een uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement.

Bij Bovo Tours zelf was niet direct iemand bereikbaar voor commentaar.