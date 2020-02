Totale tegoed op rekeningen Bunq in 2019 verdubbeld

Op alle bankrekeningen bij de Nederlandse internetbank Bunq stond eind vorig jaar in totaal ongeveer 433 miljoen euro. Dat is twee keer zoveel als een jaar daarvoor.

Hoeveel gebruikers Bunq momenteel heeft en met hoeveel dat aantal vorig jaar is gegroeid, wil de bank niet zeggen. Wel laat de internetbank weten dat de groei in het totale tegoed vooral uit Nederland, Frankrijk en Duitsland komt.

Bunq breidde in oktober vorig jaar uit van acht naar dertig Europese landen. De bank heeft de ambitie om ook in de Verenigde Staten een bankvergunning in de wacht te slepen.