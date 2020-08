‘Tot 9 miljard euro nodig om mkb door de crisis helpen’

Om het midden- en kleinbedrijf door de crisis te helpen moet worden geïnvesteerd in innovatie en groei. Daarvoor pleit het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het comité kwam met een pakket maatregelen om „de motor van de economie” versneld uit de crisis te helpen. Daarmee is 6 miljard tot 9 miljard euro gemoeid.

Het comité is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en zet zich in voor duurzame groei van het mkb. De werkgroep merkt op dat de overheidsmaatregelen tot nu toe alleen gericht zijn op de eerste fase van de crisis. Door gericht in sectoren te investeren zou 20 miljard tot 30 miljard euro aan toegevoegde waarde kunnen worden behaald tegen 2025.

Daarvoor is het nu vooral zaak om bedrijven te helpen met het versterken van het eigen vermogen, aldus het advies. Dat kan onder meer door schuldverlichting, het verruimen van kredietmogelijkheden of het verstrekken van subsidies op innovatie. Ook via de fiscus kunnen ondernemers worden bijgestaan. Dan gaat het onder meer om tijdelijke kortingsregelingen of meer vrijheden bij het schuiven met afschrijvingskosten over de jaren.

Ook moet in omscholing en ontwikkeling worden geïnvesteerd. Dat helpt onder meer de tekorten van arbeidskrachten in bepaalde sectoren weg te nemen. Verder is het zaak dat ondernemers worden bijgestaan om weerbaarder en productiever te worden. Als voorbeelden geeft het comité een mkb-hulplijn en coaching. Ook zouden bedrijven bij elkaar in de leer kunnen gaan.

Verder moet het herstarten van een bedrijf gemakkelijker worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor stoppers.