Toshiba lijdt verlies van 7,5 miljard euro

Het in financiële moeilijkheden verkerende Japanse technologieconcern Toshiba heeft een nettoverlies geleden in het afgelopen boekjaar van 965,7 miljard yen (omgerekend 7,5 miljard euro), blijkt uit donderdag verschenen jaarcijfers van de onderneming. Het verlies is minder groot dan de meer dan 1 biljoen yen waar de onderneming eerder zelf van uitging.

Toshiba verkeert al tijden in diepe financiële nood door grote problemen bij zijn nucleaire activiteiten. Vorige maand maakte Toshiba plannen bekend om zijn bedrijfsonderdeel Landis+Gyr af te splitsen met een beursgang in Zürich. De opbrengst daarvan zou een deel van de financiële problemen moeten oplossen.

Het concern is ook bezig met de verkoop van zijn geheugenchipdivisie. Dit bedrijfsonderdeel zou meer dan 2 biljoen yen in het laatje moeten brengen voor de technologiereus.