Topweek voor Christie’s en Sotheby’s

De internationale veilinghuizen Christie’s en Sotheby’s hebben de afgelopen week een topweek beleefd. De verkoopopbrengsten bij de veilinghuizen werden vooruitgeholpen door verschillende miljoenendeals.

Christie’s was afgelopen week goed voor 1,1 miljard dollar (876 miljoen euro) aan verkopen. De veiling van het schilderij ‘Portrait of an Artist’ van David Hockney leverde ruim 90 miljoen dollar op. Verder werd 92 miljoen dollar neergeteld voor het schilderij ‘Chop Suey’ van Edward Hopper. Dit schilderij kwam uit de collectie van de overleden zakenman Barney E. Ebsworth. De kopers zijn niet bekendgemaakt.

Bij Sotheby’s werd voor een slordige 835 miljoen dollar aan onder meer kunst, juwelen en horloges geveild. Een parel en diamanten halsketting, die ooit in bezit was van Marie Antoinette was een van de pronkstukken. De ketting leverde 36,2 miljoen dollar op. Volgens Sotheby’s worden er dit jaar aanzienlijk meer impressionistische, moderne en hedendaagse werken verkocht.