Topvrouw weg bij Gates Foundation

Sue Desmond-Hellmannn treedt terug als topvrouw van het liefdadigheidsfonds Bill & Melinda Gates Foundation van Microsoft-oprichter en miljardair Bill Gates en zijn vrouw. In een verklaring noemt ze familie- en gezondheidsredenen als motief voor haar vertrek.

Desmond-Hellmann spreekt van „de zwaarste beslissing uit haar carrière” en werkte vijf jaar bij de stichting. Ze was daar de derde eindverantwoordelijke, na Jeff Raikes en Patty Stonesifer. Desmond-Hellmann wordt vervangen door de Zuid-Afrikaan Mark Suzman, die momenteel verantwoordelijk is voor het algemeen beleid en de strategie. Hij werkt al sinds 2007 bij de organisatie en zijn nieuwe functie gaat op 1 februari in.

De filantropische instelling Bill & Melinda Gates Foundation is onder meer de grootste financier ter wereld voor biomedisch onderzoek en heeft tientallen miljarden dollars in kas.