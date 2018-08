Topvrouw PepsiCo kondigt vertrek aan

Topvrouw Indra Nooyi van frisdrank- en snackfabrikant PepsiCo treedt in oktober af als bestuursvoorzitter. Het stokje zal worden overgenomen door president Ramon Laguarta.

De Indiase Nooyi (62) heeft twaalf jaar aan het hoofd gestaan van PepsiCo. Zij was de eerste bestuursvoorzitter bij het Amerikaanse bedrijf van buitenlandse afkomst en tevens de eerste vrouw in die functie. Volgens Nooyi is het nu het juiste moment om plaats te maken voor een opvolger. De uit Barcelona afkomstige Laguarta (54) was voordat hij vorig jaar president werd van PepsiCo onder meer verantwoordelijk voor de activiteiten in Europa.

Onder leiding van Nooyi is PepsiCo zich meer gaan focussen op minder suikerhoudende drankjes om zo de zwakkere vraag naar cola te compenseren. Ook versterkte ze de snackdivisie met merken als Lay’s Chips en Cheetos van het bedrijf.