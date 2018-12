„Topoverleg over Duitse bankenfusie”

De Duitse regering is intensief bezig met een mogelijke fusie van Deutsche Bank en Commerzbank, de twee grootste banken van Duitsland. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg is er topoverleg geweest tussen minister van Financiën Olaf Scholz en topman Christian Sewing van Deutsche Bank over een eventuele samenvoeging van de grote financiële concerns.

Naar verluidt werd gesproken over concrete manieren waarop Berlijn kan assisteren bij een samengaan. Daarbij ging het onder meer om verandering van bestaande wetten om een combinatie van Deutsche Bank en Commerzbank belastingtechnisch minder kostbaar te maken. De onderhandelingen bevinden zich nog wel in een vroege fase, aldus de ingewijden.

Het Duitse blad Focus meldde zondag dat de overheid zou openstaan voor een fusie van de twee grootbanken en dat er verschillende scenario’s voor een samengaan zijn besproken op het ministerie van Financiën.

De overheid is grootaandeelhouder van Commerzbank, met een belang van 15 procent. Berlijn heeft vaker gezegd dat Duitsland sterke banken nodig heeft voor zijn exportgerichte economie. Een fusie van Deutsche Bank en Commerzbank zou hier een rol in kunnen spelen. In het verleden gingen al vaker geruchten de ronde dat de twee banken samen zouden kunnen gaan.

Op de beurs in Frankfurt zaten Deutsche Bank en Commerzbank duidelijk in de lift na de berichtgeving, met plussen tot bijna 6 procent. De twee banken hebben dit jaar juist te maken gehad met een scherpe daling van de beurskoersen.