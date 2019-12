‘Topoverleg Japan en Zuid-Korea in Madrid’

Diplomaten van Japan en Zuid-Korea zullen naar verluidt later deze maand in Madrid proberen om spanningen tussen de landen weg te nemen. Volgens Yonhap News zullen ministers van beide landen in overleg gaan tijdens een top van Europese en Aziatische landen in de Spaanse hoofdstad.

Het controversiële dwangarbeidvraagstuk is de belangrijkste oorzaak van de verslechterde verhouding. Dan gaat het met name om compensatie voor Koreaanse arbeiders die tijdens de kolonisatie door Japan van 1910 tot 1945 tot werk gedwongen werden.

Eerder legde Tokio exportbeperkingen op aan Zuid-Korea. Ook werd gedreigd een streep te halen door het pact over het delen van militaire inlichtingen. Veel Koreaanse consumenten deden Japanse producten in de ban. Ook veel reizen naar Japan werden geannuleerd.