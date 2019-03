Topmannen Facebook en Whatsapp weg

Facebook raakt weer een topman kwijt. Chris Cox, hoofd productontwikkeling, maakte donderdag zijn vertrek bekend, meldt The New York Times. Ook Whatsapp verliest een baas. Redenen daarvoor zijn niet bekend.

Cox kwam in 2005 bij het bedrijf werken als software ontwikkelaar. Zijn invloed op het bedrijf door de jaren heen was groot. Facebook-baas Mark Zuckerberg zei Cox dankbaar te zijn voor zijn werk. Cox zou al eerder het bijltje erbij neer hebben willen gooien, maar is toch gebleven om het bedrijf te adviseren in tijden van schandalen en crises.

Overigens vertrekt ook Chris Daniels, als hoofd van Whatsapp. Vorig jaar stapte Jan Koum, de oprichter van de berichtenapp, al op, naar verluidt uit onvrede over de koers die eigenaar Facebook ermee wilde varen. Sindsdien waakte Daniels over het bedrijf.