Topman ziet geen reden om beurs Amsterdam te sluiten

Beursbedrijf Euronext, uitbater van onder meer de effectenbeurs in Amsterdam, ziet in de corona-uitbraak geen reden de beurzen te sluiten. Het is juist belangrijk voor de liquiditeit en prijsvorming dat de handel in aandelen door kan gaan, zegt topman Stéphane Boujnah.

Er zijn volgens Boujnah geen gezondheidsrisico’s voor werknemers doordat het meeste personeel „zonder problemen” thuiswerkt. De stabiliserende maatregelen die altijd van kracht zijn om grote koersschokken te dempen, doen bovendien hun werk, aldus de topman.