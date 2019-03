Topman Well Fargo weg na schandalen

Topman Tim Sloan stapt per direct op bij Wells Fargo. De bank heeft de afgelopen tijd te maken gehad met enkele schandalen, onder meer rondom fraude en wanpraktijken bij verkopers.

Sloan wordt op interimbasis vervangen door Allen Parker, die sinds 2017 voor Wells Fargo actief is. Parker was aangesteld om het imago van de bank te verbeteren bij toezichthouders, investeerders en publiek.

Ook Morgan Stanley, een andere grote bank in de Verenigde Staten, kondigde een wijziging in de top aan. Voorzitter Colm Kelleher, die ooit getipt werd als nieuwe topman bij de bank, treedt eind juni terug. Hij blijft wel als adviseur aan Morgan Stanley verbonden. Een opvolger is nog niet benoemd.