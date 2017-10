Topman weg bij elektronicatak Samsung

Topman Kwon Oh-hyun van de elektronicatak van Samsung heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij stapt op zodra zijn huidige mandaat in maart volgend jaar afloopt. In een toelichting lijkt de 64-jarige bestuurder onder meer te verwijzen naar een groot corruptieschandaal waar het concern in verwikkeld is geraakt.

De hoogste baas van het Samsung-imperium Lee Jae-yong, in het westen beter bekend als Jay Y. Lee, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor omkoping, verduistering en meineed. Hij zou voor vele miljoenen aan steekpenningen hebben betaald aan een vertrouweling van de wegens het schandaal afgetreden president Park Geun-hye.

In een brief aan het personeel spreekt Kwon van „een ongekende crisis” waar Samsung zich in bevindt. „Ik geloof dat de tijd is gekomen voor het bedrijf om opnieuw te beginnen, met nieuw elan en jong leiderschap dat een beter antwoord heeft op de uitdagingen die de snel veranderende IT-industrie met zich meebrengt.”

Kwon, die in 1985 bij Samsung begon als onderzoeker op de halfgeleiderafdeling, was sinds Lee in opspraak raakte het gezicht van Samsung naar de buitenwereld. Hoewel de reputatie van het concern een enorme deuk heeft opgelopen, bleef de vraag naar producten onverminderd hoog. Vooral geheugenchips zijn niet aan te slepen.

Samsung liet op basis van voorlopige cijfers weten dat de operationele winst in het derde kwartaal bijna verdrievoudigd is tot een recordniveau van omgerekend een kleine 11 miljard euro. De omzet is naar verwachting uitgekomen op ruim 47 miljard euro. Een uitsplitsing tussen de verschillende divisies gaf het bedrijf niet.