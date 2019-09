Topman VW aangeklaagd om marktmanipulatie

Ook de huidige topman van Volkswagen heeft een aanklacht aan zijn broek in het dieselschandaal. De Duitse justitie heeft Herbert Diess samen met huidig president-commissaris Hans Dieter Pötsch en voormalig topman Martin Winterkorn aangeklaagd vanwege het opzettelijk te laat informeren van beleggers over de financiële gevolgen van de affaire rond sjoemelsoftware.

Volkswagen moest in september 2015 toegeven dat het bedrijf met behulp van illegale software vals had gespeeld bij emissietesten. Daardoor leken miljoenen dieselauto’s schoner dan ze waren. Het schandaal heeft het autoconcern, waar ook merken als Audi en Skoda onder vallen, inmiddels al vele miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost.

Autoriteiten in Duitsland bijten zich al een tijd vast in de zaak. Tegen Winterkorn werd eerder al om een andere reden een aanklacht ingediend. Dat huidige hoge bazen als Diess en Pötsch nu ook achterna gezeten worden door openbare aanklagers is een tegenslag voor Volkswagen. Diess was voor hij aantrad als topman chef van het merk Volkswagen. Pötsch werkt in verschillende rollen al jaren voor de Duitse autobouwer.

Op de financiële markten werd geschrokken gereageerd. Het aandeel Volkswagen ging op de beurs in Frankfurt dinsdag tussentijds meer dan 2 procent onderuit.