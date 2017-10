Topman vervroegd weg bij General Electric

Topman Jeff Immelt heeft per direct afscheid genomen bij industriereus General Electric (GE), drie maanden eerder eerder dan de planning was. Hij droeg in augustus de dagelijkse leiding al over aan John Flannery en was sindsdien alleen nog voorzitter van het bestuur.

De overdracht is zo soepel verlopen, dat Flannery er volgens zijn voorganger nu al klaar voor is om beide functies te bekleden. Dat deed Immelt (61) zelf ook sinds september 2001. Door zijn vervroegde vertrek heeft hij de handen weer vrij voor een eventuele nieuwe klus.

De afgelopen tijd werd Immelt genoemd als mogelijke nieuwe baas van Uber. De taxidienstverlener wees evenwel de van reisbedrijf Expedia afkomstige Dara Khosrowshahi aan als opvolger van de in opspraak geraakte topman Travis Kalanick.

Onder leiding van Immelt heeft GE onder meer zijn activiteiten op het gebied van bankieren en consumentenelektronica afgestoten en zich toegelegd op een aantal specifieke terreinen, zoals energie, luchtvaart en medische apparatuur. In die laatste sector concurreert het concern onder meer met Philips.

De laatste tijd vertoont de nalatenschap van Immelt wat scheurtjes. Het aandeel behoort dit jaar tot de minst presterende hoofdfondsen op Wall Street. Het bedrijf heeft het ook nog aan de stok met een activistische belegger. Mede daarom is het zaak dat Flannery snel met eigen toekomstplannen komt.