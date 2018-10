Topman verfbedrijf Axalta weg om gedrag

Topman Terrence Hahn van de Amerikaanse verffabrikant Axalta Coating Systems is met onmiddellijke ingang opgestapt in verband met ontoelaatbaar gedrag. Hahn was amper een maand in dienst van het bedrijf.

Volgens Axalta is het vertrek van Hahn in wederzijds overleg afgestemd. Uit een onderzoek bleek dat hij ontoelaatbaar gedrag had vertoond. Het ging niet om financiƫle zaken, aldus een verklaring. Verdere details werden niet vermeld. Zijn functie wordt tijdelijk ingevuld door financieel directeur Robert Bryant.

Hahn kwam als opvolger van Charlie Shaver in dienst bij Axalta. Shaver is momenteel nog voorzitter van Axalta. Hij wordt de nieuwe topman van Specialty Chemicals, de afgesplitste chemietak van AkzoNobel.