Topman Van Wingerden vertrekt bij bouwer BAM

Topman Rob van Wingerden van bouwer BAM vertrekt aan het einde van zijn huidige termijn, medio april. Volgens de bouwer is in „goed overleg” besloten dat de topman niet zal worden voorgedragen voor een nieuwe termijn. De raad van commissarissen is gestart met het zoeken naar een opvolger.

Van Wingerden zit al twaalf jaar in het bestuur van de bouwer, waarvan de laatste 5,5 jaar als topman. Hij startte zijn loopbaan bij BAM in 1988. Totdat een opvolger is benoemd, zal Frans den Houter, de huidige financieel directeur van BAM, optreden als interim-bestuursvoorzitter.

Volgens Van Wingerden is het nu „een natuurlijk moment” om het leiderschap van de onderneming over te dragen. In overeenstemming met de contractuele bepalingen zal BAM naar eigen zeggen een ontslagvergoeding uitkeren ter hoogte van een jaarsalaris.