Topman Van Dijkhuizen verlaat ABN AMRO

Topman Kees van Dijkhuizen van ABN AMRO verlaat de bank. Zijn huidige termijn duurt tot 12 april volgend jaar en hij wil die termijn niet verlengen.

In een verklaring van de bank zegt de 63-jarige Van Dijkhuizen: ’‘Voor de komende tijd ben ik volledig gecommitteerd om de strategie en purpose van de bank samen met de medewerkers en klanten verder te versnellen om daarna met alle vertrouwen het stokje door te geven.’‘

Voorzitter Tom de Swaan van de raad van commissarissen zegt trots te zijn op de resultaten die Van Dijkhuizen bereikte. ’’De bank staat er goed voor en is op koers om de financiële doelstellingen te halen. We kijken ernaar uit om de goede samenwerking voort te zetten en om de komende tijd verdere stappen te maken.”

De opvolger van Van Dijkhuizen hoeft niet per se vanuit ABN te komen. De raad van commissarissen gaat binnen en buiten de bank op zoek.

Van Dijkhuizen werd in 2013 financieel directeur bij ABN en trad drie jaar later aan als topman, als opvolger van Gerrit Zalm. Daarvoor was hij financieel verantwoordelijk voor de Haagse zakenbank NIBC. Hij werkte eerder op verschillende posten bij de ministeries van Financiën en Economische Zaken.

ABN maakte zondag ook bekend de bestuurstermijnen van de topbestuurders van de bank, het zogenoemde Executive Committee, per maart volgend jaar te verlengen met 2 of 4 jaar. Door niet iedereen voor dezelfde termijn te herbenoemen, voorkomt de bank dat in de toekomst alle verlengingen opnieuw op hetzelfde moment op tafel komen te liggen.