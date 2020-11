Topman Turkse centrale bank ontslagen na val lira

De president van de Turkse centrale bank is ontslagen en onmiddellijk vervangen na de aanhoudende val van de Turkse lira. De nationale munt is dit jaar al meer dan 30 procent in waarde gedaald ten opzichte van de dollar en het land wordt geplaagd door inflatie in de dubbele cijfers.

Het ontslag van bankpresident Murat Uysal werd zaterdag aangekondigd in het Turkse staatsblad, waarin een decreet verscheen van president Recep Tayyip Erdogan. Hij benoemde de voormalige minister van Financiën, Naci Agbal, tot nieuwe bankpresident. In het decreet werd geen reden gegeven voor de vervanging.

Uysal was zestien maanden aan het bewind bij de centrale bank. Hij werd destijds benoemd nadat Erdogan ontevreden was over de hoge rentestand en verlaging eiste. Vorige week zei Erdogan nog dat Turkije in gevecht was met een „duivelse drie-eenheid van rente, wisselkoersen en inflatie”.

Behalve de aanhoudende hoge inflatie heeft Turkije te kampen met slinkende reserves aan buitenlandse deviezen. Financiële markten zijn bezorgd over het monetaire beleid, mede doordat de rente in september ongewijzigd bleef. Een nieuwe rentebesluit wordt op 18 november verwacht.