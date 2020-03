Topman Thuisbezorgd: ook veel restaurants verloren

Maaltijdbestelsite Thuisbezorgd.nl kreeg door de sluiting van horecagelegenheden afgelopen week circa tweeduizend nieuwe aanmeldingen van restaurants, maar zag ook veel bedrijven verdwijnen van zijn platform. Hierdoor zag het bedrijf de opbrengsten dalen. Dat zei topman Jitse Groen van moederbedrijf Just Eat Takeaway in het televisieprogramma WNL op Zondag.

„In Nederland alleen hadden we al tweeduizend nieuwe aanmeldingen. Om een beetje een idee te geven: we hebben er ongeveer achtduizend. Dus het is heel groot.”, aldus Groen. „Maar we verliezen ook heel veel restaurants. Die zijn dichtgegaan.” Thuisbezorgd loopt volgens Groen ook inkomsten uit het bezorgen van eten aan bedrijven mis, omdat vrijwel iedereen nu thuiswerkt.

„De ellende is, eigenlijk hebben we niet de capaciteit om ze allemaal direct aan te sluiten”, zegt Groen over het aantal nieuwe aanmeldingen. Doordat veel personeel van Thuisbezorgd vanuit huis werkt, kunnen ze bovendien minder effectief aan de slag.

Thuisbezorgd kampte vorige week met een cyberaanval. Groen liet weten dat het om een DDoS-aanval ging, waarbij sites van Thuisbezorgd zodanig overbelast raakten dat ze niet bereikbaar waren. Cybercriminelen stuurden hem vervolgens een e-mail waarin ze losgeld eisten in de vorm van bitcoins. „Dat hebben we natuurlijk niet betaald”, zegt Groen. „Maar hierdoor ben je drie dagen niet bezig met crisismanagement omwille van de coronacrisis.”