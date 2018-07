Topman Texas Instruments weg na wangedrag

De nieuwe topman van de Amerikaanse chipfabrikant Texas Instruments is na anderhalve maand weer weg. Brian Crutcher is teruggetreden omdat hij interne gedragsregels geschonden heeft, maakte het bedrijf bekend.

Het gaat volgens Texas Instruments om persoonlijke gedrag van Crutcher, dat onethisch is geweest. Het heeft niets met de financiële of productionele kant van het bedrijf te maken. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Crutcher was pas sinds 1 juni de hoogste baas. Zijn voorganger Rich Templeton keert op de post terug.

Vorige maand moest de topman Brian Krzanich van de Amerikaanse chipgigant Intel aftreden vanwege een relatie met een werknemer. Ook bij chipfabrikant Rambus raakte de topman Ron Black eind vorige maand zijn baan kwijt, omdat zijn gedrag niet toelaatbaar was geweest.