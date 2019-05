Topman Tesla ziet record bij leveringen

Topman Elon Musk van Tesla is optimistisch gestemd over de levering van elektrische auto’s aan klanten in het lopende kwartaal. Volgens Musk is er ’‘goede kans’’ dat in dit kwartaal het recordaantal van 90.700 geleverde auto’s uit het laatste kwartaal van 2018 overtroffen zal worden.

Dat schrijft Musk in een mail aan werknemers. Hij zegt dat het bedrijf dit kwartaal al meer dan 50.000 nieuwe orders heeft ontvangen en dat de dagelijkse productie van de Tesla Model 3 deze week op gemiddeld 900 auto’s ligt, waarmee de doelstelling van 7000 per week dichterbij komt.

De afgelopen tijd kwam de beurskoers van Tesla behoorlijk onder druk te staan door zorgen bij analisten of het bedrijf wel aan zijn doelstellingen kon voldoen. Ook de Amerikaans-Chinese handelsspanningen wegen op het aandeel Tesla, dat dit jaar al meer dan 40 procent is gedaald. Donderdag steeg de koers op Wall Street, na zes verliesbeurten op rij.